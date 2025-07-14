Депутат назвала изменения Налогового кодекса Беларуси, касающиеся физлиц

Наталья Кулешова уточнила: изменения касаются физлиц, который указывают в пояснениях об источниках доходов, предоставляемых при проведении камеральных проверок соответствия расходов доходам физического лица, доходы, которые были получены от реализации продукции растениеводства и животноводства, выращенной (произведенной) плательщиком или лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, попечителя и подопечного, на земельном участке в размерах, превышающих 200 базовых величин, или 8400 рублей (в июле 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).