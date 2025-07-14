Депутат назвала изменения Налогового кодекса Беларуси, касающиеся физлиц

Член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Наталья Кулешова в интервью БелТА озвучила, что изменится для физлиц в Налоговом кодексе Беларуси.
Сообщается, что белорусское правительство 1 июля внесло в нижнюю палату парламента проект закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь». Документ готовится к рассмотрению в первом чтении. По словам Кулешовой, налоговое законодательство корректируется каждый год.
— Изменения, внесенные на рассмотрение в середине этого года, коснутся исключительно физических лиц. Речь идет о таком довольно распространенном источнике дохода, как доходы, полученные от реализации продукции растениеводства и животноводства, — сказала депутат, пояснив, что речь идет об излишках продукции личных подсобных хозяйств.
Наталья Кулешова уточнила: изменения касаются физлиц, который указывают в пояснениях об источниках доходов, предоставляемых при проведении камеральных проверок соответствия расходов доходам физического лица, доходы, которые были получены от реализации продукции растениеводства и животноводства, выращенной (произведенной) плательщиком или лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, попечителя и подопечного, на земельном участке в размерах, превышающих 200 базовых величин, или 8400 рублей (в июле 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
Депутат отметила, что с 1 января 2022 года физлицо в случае указывания в пояснениях подобных доходов оплачивало подоходный налог с физических лиц в размере 10% от суммы подобного повышения. Она добавила, что при этом для целей налогообложения датой фактического получения таких доходов признавался день представления плательщиком пояснений об источниках доходов.
— Проектом закона вносятся изменения, исключающие дату получения доходов как день представления пояснений об источниках доходов. Таким образом, дата получения дохода при принятии изменений будет определяться в общеустановленном порядке, исходя из даты фактического получения дохода в году его получения, — пояснила депутат.
Кроме того, одновременно с проектом предусматривается изменение особенностей налогообложения или же освобождения доходов от реализации сельскохозяйственной продукции, которую заявляют физлица в пояснениях источников доходов.
Кулешова уточнила, что проект закона будет рассмотрен 14 июля в профильной комиссии нижней палаты парламента по бюджету и финансам при участии разработчиков и профильных министерств и подготовлен для рассмотрения на заседании третьей сессии Палаты представителей в сентябре.
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