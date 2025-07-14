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В Перми крышу «Башни смерти» отремонтируют за 15 миллионов рублей

Здание планируют отремонтировать с 2024 года.

Крышу Башни смерти отремонтируют за 15,2 миллионов рублей в Перми, сообщает «Новый компаньон».

Здание ГУ МВД России по Пермскому краю на Комсомольском проспекте планировали отремонтироваться ещё в 2024 году. Кроме восстановления крыши, необходимо было также вернуть и утраченные архитектурные элементы.

Будущего исполнителя определят 31 июля с помощью торгов. Контракт с Государственной инспекцией по охране объекта культурного наследия Пермского края будет заключён на срок один год. Реставрационные работы должны быть проведены с 8 сентября по 7 мая 2026 года.