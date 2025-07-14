В Перми крышу «Башни смерти» отремонтируют за 15 миллионов рублей

Будущего исполнителя определят 31 июля с помощью торгов. Контракт с Государственной инспекцией по охране объекта культурного наследия Пермского края будет заключён на срок один год. Реставрационные работы должны быть проведены с 8 сентября по 7 мая 2026 года.