Какие продукты питания приходится завозить в Казахстан

«Обеспечение продовольственной безопасности и насыщение рынка отечественными продуктами питания невозможно без инвестиций в отрасль. В январе-мае текущего года объем инвестиций в основной капитал в сфере производства продуктов питания в Казахстане достиг 71,6 млрд тенге — на 57,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.