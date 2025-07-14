Какие продукты питания приходится завозить в Казахстан

В 2025 году Казахстан продолжает зависеть от импорта ключевых продовольственных товаров, сообщают аналитики портала EnergyProm.
По данным за январь-апрель, почти полностью за счет зарубежных поставок формируются рынки переработанных и консервированных фруктов и орехов (89,3%), овощей (83,2%), а также чая и кофе (76,3%).
Высокая импортозависимость сохраняется и в других категориях: сахар (73,8%), пекарские дрожжи (62,8%), шоколад и кондитерские изделия (61%), рыба и морепродукты (51,7%), соусы и приправы (50,5%). В этих сегментах импорт составляет более половины рыночного предложения.
Аналитики подчеркивают, что такие показатели указывают на необходимость развития внутреннего производства и укрепления продовольственной независимости агросектора Казахстана.
Менее половины, но все еще значительную долю импорта показывают рынки сыра и творога (48%), маргарина (47,2%), фруктов и овощей (41,3%), колбас (35,8%), макарон (22,7%) и мяса птицы (22,1%).
Развитие местного производства может снизить зависимость от импорта и укрепить экономику страны, считают специалисты.
«Обеспечение продовольственной безопасности и насыщение рынка отечественными продуктами питания невозможно без инвестиций в отрасль. В январе-мае текущего года объем инвестиций в основной капитал в сфере производства продуктов питания в Казахстане достиг 71,6 млрд тенге — на 57,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
С учетом инфляции реальный рост вложений составил 53,7%», — отмечается в источнике.
Инвестиции в агропромышленный комплекс в регионах
Согласно данным аналитиков, в региональном разрезе лидерами по объему инвестиций в секторе производства продуктов питания стали:
- Северо-Казахстанская область — 17,9 млрд тенге;
- Алматинская область — 13,6 млрд тенге;
- Туркестанская область — 12,8 млрд тенге.
При этом именно на эти три региона совокупно пришлось 62% всех капиталовложений по Казахстану.
Меньше всего средств вложено в Мангистаускую область: всего 124,8 млн тенге — это на 19,5% меньше, чем годом ранее.
«Основным источником финансирования остаются собственные средства предприятий, которые в январе-мае текущего года покрывали большую часть вложений в секторе. Остальные инвестиции были обеспечены за счет банковских и небанковских заемных средств», — сообщают аналитики.