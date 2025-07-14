Доходы россиян растут: экономист подсчитал, как они изменились за год

В первом квартале 2025 года среднедушевые доходы российских граждан увеличились на 17,9%, если сравнивать с аналогичным периодом годом ранее. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, передает «Газета.Ru».
Эксперт обратил внимание, что среднедушевые доходы россиян выросли почти на восемь процентных пунктов выше уровня инфляции, то есть рост отмечен не только в номинальном, но и в реальном выражении. Отмечается, что 2024 году среднедушевые доходы выросли почти на 15%.
Причинами таких изменений специалист назвал повышение заработных плат, индексацию пенсий и пособий, а также рост объема средств на банковских вкладах.
Балынин уточнил, что сильнее всего доходы выросли в Калмыкии (на 26%), Кабардино-Балкарии (на 24,5%), Карачаево-Черкессии (на 21,5%), Удмуртии (на 21,3%), а также Нижегородской области (на 20,3%) и Краснодарском крае (на 20,3%).
Ранее появилась статистика, согласно которой в первой половине 2025 года банковские вкладчики заработали 4 трлн рублей дохода. В целом рынок рублевых сбережений превысил 57,3 трлн, увеличившись примерно на 7%.