Доходы россиян растут: экономист подсчитал, как они изменились за год

Эксперт обратил внимание, что среднедушевые доходы россиян выросли почти на восемь процентных пунктов выше уровня инфляции, то есть рост отмечен не только в номинальном, но и в реальном выражении. Отмечается, что 2024 году среднедушевые доходы выросли почти на 15%.