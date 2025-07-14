Проект дублера проспекта Космонавтов в Екатеринбурге одобрили спустя два года

После многолетних обсуждений и корректировок проект строительства объездной дороги вокруг Верхней Пышмы наконец получил одобрение государственной экспертизы. Положительное заключение опубликовано на сайте Единого госреестра заключений.
Новая четырехполосная магистраль длиной 4,3 километра соединит улицу Фрезеровщиков с южной границей обхода города.
Проект, разработанный новосибирской компанией «РосИнсталПроект», прошел непростой путь согласований. В 2023 году эксперты отказали в утверждении из-за планируемого строительства на заболоченных территориях. Год спустя документы вернули на доработку из-за отсутствия согласований с городскими службами и владельцами подземных коммуникаций.
Первоначальный вариант маршрута, предполагавший прокладку трассы через Калиновский лесопарк, не приняли. Из-за активных протестов местных жителей, обеспокоенных возможной вырубкой деревьев и ухудшением экологической обстановки, проектировщики полностью пересмотрели трассировку дороги. В окончательном варианте природная зона была сохранена.