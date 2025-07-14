Проект дублера проспекта Космонавтов в Екатеринбурге одобрили спустя два года

Проект, разработанный новосибирской компанией «РосИнсталПроект», прошел непростой путь согласований. В 2023 году эксперты отказали в утверждении из-за планируемого строительства на заболоченных территориях. Год спустя документы вернули на доработку из-за отсутствия согласований с городскими службами и владельцами подземных коммуникаций.