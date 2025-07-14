В августе россиян ждет изменение цен на продукты: что на прилавках подорожает, а что подешевеет

А, по данным АКОРТ, в июне этого года стоимость на продукты первой необходимости в российских торговых сетях заметно снизилась в 15 из 25 категорий. Сильнее всего подешевела капуста, которая потеряла в цене 13%. На втором и третьем местах в этом списке оказались соль и свекла, подешевевшие на 7,9 процента и 5,9 процента соответственно.