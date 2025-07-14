В августе россиян ждет изменение цен на продукты: что на прилавках подорожает, а что подешевеет

В последний летний месяц россиян ждет изменение цен на некоторые продукты. Экономист, доцент Института международных экономических связей Сергей Суетин в интервью сайту «Газета.Ru» объяснил, что повысится в цене, а что напротив — подешевеет.
Так, традиционно произойдет сезонное снижение стоимости овощей — моркови, белокочанной капусты, свеклы, картофеля, помидоров и яблок. Также на два-три процента упадут цены на молоко.
Вместе с тем, повысятся цены на говядину и свинину. Рост, отметил экономист, составит три-четыре процента. Непродовольственные товары первой необходимости подорожают на три-пять процентов.
Ранее Росстат привел свежие данные по росту цен в стране. По информации ведомства, в июне он составил 0,2 процента. При этом, месячная инфляция в России упала почти до нуля.
А, по данным АКОРТ, в июне этого года стоимость на продукты первой необходимости в российских торговых сетях заметно снизилась в 15 из 25 категорий. Сильнее всего подешевела капуста, которая потеряла в цене 13%. На втором и третьем местах в этом списке оказались соль и свекла, подешевевшие на 7,9 процента и 5,9 процента соответственно.