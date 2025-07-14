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В Узбекистане появится экспертный совет по налоговым спорам — подробности

ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. В Узбекистане появится экспертный совет по налоговым спорам. Это предусмотрено соответствующим постановлением президента, сообщает Минюст республики.

Источник: Getty Images

В нем определены меры по совершенствованию механизмов досудебного урегулирования налоговых споров.

Целью решения является сокращение сроков и затрат на разрешение споров между предпринимателями и налоговыми органами.

говорится в тексте постановления

В соответствии с документом, при Торгово-промышленной палате РУз будет создан экспертный совет по налоговым спорам, в состав которого войдут специалисты в области налогообложения, экономики, финансов и права.

Его заседания будут проходить не реже 2-х раз в месяц.

Полномочия экспертного совета:

  • рассмотрение обращений предпринимателей, недовольных решениями налоговых органов, за исключением налоговых споров, рассматриваемых в рамках уголовных дел или в суде;
  • вынесение заключения по результатам рассмотрения апелляций;
  • направление полученных заключений в налоговые, таможенные и соответствующие госорганы для обязательного рассмотрения и информирование об этом предпринимателей.