В Узбекистане появится экспертный совет по налоговым спорам — подробности

В нем определены меры по совершенствованию механизмов досудебного урегулирования налоговых споров.
Целью решения является сокращение сроков и затрат на разрешение споров между предпринимателями и налоговыми органами.
В соответствии с документом, при Торгово-промышленной палате РУз будет создан экспертный совет по налоговым спорам, в состав которого войдут специалисты в области налогообложения, экономики, финансов и права.
Его заседания будут проходить не реже 2-х раз в месяц.
Полномочия экспертного совета:
- рассмотрение обращений предпринимателей, недовольных решениями налоговых органов, за исключением налоговых споров, рассматриваемых в рамках уголовных дел или в суде;
- вынесение заключения по результатам рассмотрения апелляций;
- направление полученных заключений в налоговые, таможенные и соответствующие госорганы для обязательного рассмотрения и информирование об этом предпринимателей.