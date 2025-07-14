В Самаре на снос долгостроя на проспекте Карла Маркса выделят 170 млн рублей

Департамент градостроительства Самары объявил поиск подрядчика для демонтажа 9-этажного долгостроя по адресу: проспект Карла Маркса, 57. Незавершенное здание площадью 18,3 тысячи квадратных метров находится в Железнодорожном районе города между домами № 59А по проспекту Карла Маркса и № 13 по улице Киевской.
Строительство объекта началось более 20 лет назад. По первоначальному проекту здесь должен был появиться 8-этажный спортивно-оздоровительный комплекс с подземной парковкой на 70 машиномест. Однако работы так и не были завершены, и здание признали самовольной постройкой.
Ранее, в октябре 2024 года, городские власти уже искали подрядчика для разработки проекта сноса этого долгостроя. Начальная цена того контракта составляла 458 тысяч рублей. Теперь же на непосредственный демонтаж здания планируется потратить значительно больше — 170 миллионов рублей.
После завершения процедуры выбора подрядчика станет известно, когда именно начнутся работы по ликвидации проблемного объекта, который уже два десятилетия портит облик центральной части Самары.
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