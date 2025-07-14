В Самаре на снос долгостроя на проспекте Карла Маркса выделят 170 млн рублей

Строительство объекта началось более 20 лет назад. По первоначальному проекту здесь должен был появиться 8-этажный спортивно-оздоровительный комплекс с подземной парковкой на 70 машиномест. Однако работы так и не были завершены, и здание признали самовольной постройкой.