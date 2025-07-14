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Россиянам советуют перевыпустить карты иностранных платежных систем

Использование устаревших карт международных платежных систем несёт потенциальные риски для держателей.

Использование устаревших карт международных платежных систем несёт потенциальные риски для держателей. Об этом предупредила аналитик профильного банковского портала Эряния Бочкина в комментарии агентству «Прайм».

Специалист отметила, что многие граждане РФ продолжают использование карт, эмитированных до введения ограничительных мер, которые формально сохраняют действие. Однако существует риск внезапной блокировки или отказа в обслуживании таких карт в критический момент.

Бочкина рекомендует клиентам финансовых учреждений, имеющим старые карты Visa или Mastercard российских банков, рассмотреть процедуру их замены. Это минимизирует возможные затруднения с доступом к средствам и проведением транзакций.

Совет особенно важен для планирующих зарубежные поездки. Карты «Мир» имеют ограниченное хождение за границей, а старые карты могут перестать функционировать. Перевыпуск пластика обеспечит беспрепятственное распоряжение финансами во время путешествий.

Отметим, что банки РФ предлагают альтернативы: карты UnionPay или совместные продукты «Мир»-UnionPay, действующие как внутри страны, так и за её пределами. Оптимальный выбор определяется индивидуальными потребностями и планами клиента.

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