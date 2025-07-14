Россиянам советуют перевыпустить карты иностранных платежных систем

Использование устаревших карт международных платежных систем несёт потенциальные риски для держателей. Об этом предупредила аналитик профильного банковского портала Эряния Бочкина в комментарии агентству «Прайм».
Специалист отметила, что многие граждане РФ продолжают использование карт, эмитированных до введения ограничительных мер, которые формально сохраняют действие. Однако существует риск внезапной блокировки или отказа в обслуживании таких карт в критический момент.
Бочкина рекомендует клиентам финансовых учреждений, имеющим старые карты Visa или Mastercard российских банков, рассмотреть процедуру их замены. Это минимизирует возможные затруднения с доступом к средствам и проведением транзакций.
Совет особенно важен для планирующих зарубежные поездки. Карты «Мир» имеют ограниченное хождение за границей, а старые карты могут перестать функционировать. Перевыпуск пластика обеспечит беспрепятственное распоряжение финансами во время путешествий.
Отметим, что банки РФ предлагают альтернативы: карты UnionPay или совместные продукты «Мир»-UnionPay, действующие как внутри страны, так и за её пределами. Оптимальный выбор определяется индивидуальными потребностями и планами клиента.
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