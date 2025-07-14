В июне в Омской области выросли цены на интернет и аренду жилья

В то же время в некоторых сегментах цены снизились. Так, услуги страхования подешевели на 3,3%, санаторно-оздоровительные услуги — на 1,5%, а плата за пользование потребительским кредитом уменьшилась на 1%. Заграничные путешествия стали более доступными: расходы на зарубежный туризм снизились на 1,4%.