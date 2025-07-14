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В июне в Омской области выросли цены на интернет и аренду жилья

При этом услуги страхования и санаторно-оздоровительные услуги подешевели.

Источник: Om1 Омск

Омскстат опубликовал данные о потребительских ценах за июнь, отметив, что общий рост цен и тарифов в сфере услуг составил всего 0,2%. Однако в некоторых секторах наблюдаются более значительные изменения.

Особенно заметно подорожал доступ к интернету, абонентская плата за сеть увеличилась на 4,4%. Также зафиксирован рост цен на аренду жилья (+2,5%) и на поездки на Черноморское побережье России (+2,7%).

В то же время в некоторых сегментах цены снизились. Так, услуги страхования подешевели на 3,3%, санаторно-оздоровительные услуги — на 1,5%, а плата за пользование потребительским кредитом уменьшилась на 1%. Заграничные путешествия стали более доступными: расходы на зарубежный туризм снизились на 1,4%.