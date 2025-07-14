Иностранный обувной бренд уходит России

Сейчас под брендом Obuv в России насчитывается 19 магазинов, преимущественно в регионах. В Москве у сети только один магазин — в торговом центре «Саларис». В Подмосковье у ритейлера были точки продаж в «Зеленопарке» в Солнечногорском районе, а также в торговых центрах «Весна» и «Красный кит» в Мытищах.