На сколько лет Казахстану хватит золота, меди и угля

- Золота — хватит примерно на 30 лет
- Меди — на 38 лет
- Свинца — на 156 лет
- Железных руд — на 957 лет
- Угля — на 350 лет
Кроме того, устойчивый запас наблюдается по ряду других стратегически важных минералов: марганцу, титану, молибдену, редкоземельным металлам и другим ресурсам, востребованным в энергетике, промышленности и высоких технологиях.
В Министерстве промышленности и строительства РК подчёркивают, что несмотря на значительные объёмы запасов, важно не только рационально использовать природные богатства, но и активно развивать геологоразведку. Это необходимо как для пополнения ресурсной базы, так и для привлечения инвестиций в горнодобывающий сектор.
Устойчивость минерально-сырьевой базы Казахстана — это не просто цифры. Это основа нашей экономической безопасности и возможности оставаться конкурентоспособными на глобальном рынке.
Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не раз подчёркивал важность перехода от сырьевой модели к экономике высокой переделки, при этом отмечая, что разумное использование недр должно сопровождаться инновациями, экологическими стандартами и участием государства в стратегических отраслях.
Сегодняшняя статистика подтверждает: у Казахстана есть все возможности, чтобы не только сохранить, но и укрепить свои позиции на мировой сырьевой арене — при условии системного подхода к управлению недрами.