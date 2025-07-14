Бульвар Архитекторов в Омске готовят к сдаче

Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест. В ближайшие дни подрядчик завершит установку бордюров, финишное асфальтирование основной части и примыканий, а также монтаж малых архитектурных форм, ограждений и дорожных знаков. Также планируется подключение светофоров для обеспечения безопасности.
Особое внимание уделяется обустройству лестницы в районе дома 14/2д. Первоначально здесь был сделан спуск, однако с учётом мнения местных жителей принято решение переоборудовать его в лестницу. Для этого пришлось освободить площадку от киосков — один уже убран, остальные скоро перенесут на альтернативные места.
Подрядчик занимается подготовкой к гидропосеву газона и вместе с городским Управлением дорожного хозяйства приводит в порядок зелёные насаждения, высаживая деревья с закрытой корневой системой.
Отдельно мэр города прокомментировал работы по укладке асфальта в дождливую погоду. Согласно ГОСТ Р 58831−2020, при неблагоприятных погодных условиях используют специальную асфальтобетонную смесь с добавками, обеспечивающими её качество и удобоукладываемость. Появляющийся пар — это естественное явление и не влияет на качество покрытия.
Все этапы ремонта проходят под строгим контролем инженеров. В конце работ будут взяты пробы асфальта для лабораторной проверки. При обнаружении недостатков работы не примут и не оплатят.