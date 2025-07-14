Бульвар Архитекторов в Омске готовят к сдаче

Особое внимание уделяется обустройству лестницы в районе дома 14/2д. Первоначально здесь был сделан спуск, однако с учётом мнения местных жителей принято решение переоборудовать его в лестницу. Для этого пришлось освободить площадку от киосков — один уже убран, остальные скоро перенесут на альтернативные места.