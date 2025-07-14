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В Самаре недострой на проспекте Карла Маркса снесут за 170 млн рублей

В Самаре ищут подрядчика для сноса недостроенной самовольной постройки.

В Самаре объявили торги на снос девятиэтажного недостроя площадью 18396,2 кв.м. Он находится в Железнодорожном районе на проспекте Карла Маркса, 57. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет департамент градостроительства Самары. Начальная цена контракта составляет 170 930 648 рублей. Объявление было размещено 11 июля, окончание подачи заявок запланировано на 27 июля, а победителя выберут 31 июля.

Финансирование предусмотрено из местного бюджета. Подрядчик должен будет выполнять условия контракта с даты его заключения до 31 октября 2025 года. Объект незавершенного капитального строительства простаивает уже больше 20 лет.

Сначала его планировали использовать под спортивно-оздоровительный комплекс с подземной стоянкой. Однако позже признали самовольной постройкой. В октябре 2024-го департамент уже искал подрядчика за 458 тысяч рублей.