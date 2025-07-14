Правительство утвердило меры помощи туроператорам в сфере выездного туризма

«В 2025 году для туроператоров в сфере выездного туризма будет уменьшен размер отчислений в фонд персональной ответственности и продлен срок их уплаты. Согласно подписанному распоряжению, размер таких взносов снижен с 1% до 0,75% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2024-й», — говорится в релизе.
Также правительство перенесло срок их уплаты — с 15 июля и 15 октября этого года на 15 января 2026-го.
В пресс-службе отметили, что это решение направлено на поддержку туристической отрасли в условиях ограничений, вызванных ситуацией на Ближнем Востоке.
Средства в том числе направят на возврат денег туристам, оплатившим поездки в страны, в которых действуют ограничения, добавили в правительстве.