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Правительство утвердило меры помощи туроператорам в сфере выездного туризма

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В России утвердили меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма, сообщила пресс-служба правительства.

Источник: © РИА Новости

«В 2025 году для туроператоров в сфере выездного туризма будет уменьшен размер отчислений в фонд персональной ответственности и продлен срок их уплаты. Согласно подписанному распоряжению, размер таких взносов снижен с 1% до 0,75% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2024-й», — говорится в релизе.

Также правительство перенесло срок их уплаты — с 15 июля и 15 октября этого года на 15 января 2026-го.

В пресс-службе отметили, что это решение направлено на поддержку туристической отрасли в условиях ограничений, вызванных ситуацией на Ближнем Востоке.

Средства в том числе направят на возврат денег туристам, оплатившим поездки в страны, в которых действуют ограничения, добавили в правительстве.