Врио главы Корпорации развития Курской области Бережного освободили от должности

По данным следствия, ущерб бюджету области в результате мошеннических действий составил более 1 млрд рублей — сумму, выделенную АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений в приграничье. Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение денег. 19 марта Ленинский районный суд Курска по иску Генпрокуратуры взыскал свыше 4,1 млрд рублей с девяти физических лиц и восьми организаций, в том числе с экс-руководителей корпорации. Генпрокуратура потребовала взыскать средства, ранее выделенные из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений в Курской области. По оценке надзорного ведомства, эти средства были присвоены при исполнении госконтрактов. Суд удовлетворил требования, а также взыскал солидарно с указанных физических и юридических лиц государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей.