Врио главы Корпорации развития Курской области Бережного освободили от должности

«Принято решение советом директоров о том, что он [Александр Бережной] прекратил полномочия исполняющего обязанности. [На этот пост] назначен его заместитель», — сказал он.
Савин добавил, что позиция Бережного не всегда совпадала с советом директоров и правительством Курской области. По словам врио главы корпорации развития Дмитрия Алтухова, Бережной все еще занимает пост директора одного из филиалов компании. «Бережного на этой же неделе уволить, если есть основания по негативным [причинам] — увольняйте по негативным. Иначе как “вредительством” я назвать это не могу», — отметил врио главы региона Александр Хинштейн.
Экс-губернатору Курской области Смирнову и его бывшему заместителю Дедову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве. По делу также проходит экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев, который обвиняется в растрате в особо крупном размере. В апреле все трое были доставлены в Москву и заключены под стражу.
По данным следствия, ущерб бюджету области в результате мошеннических действий составил более 1 млрд рублей — сумму, выделенную АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений в приграничье. Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение денег. 19 марта Ленинский районный суд Курска по иску Генпрокуратуры взыскал свыше 4,1 млрд рублей с девяти физических лиц и восьми организаций, в том числе с экс-руководителей корпорации. Генпрокуратура потребовала взыскать средства, ранее выделенные из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений в Курской области. По оценке надзорного ведомства, эти средства были присвоены при исполнении госконтрактов. Суд удовлетворил требования, а также взыскал солидарно с указанных физических и юридических лиц государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей.