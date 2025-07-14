Новый склад Wildberries в Шушарах получил разрешение на ввод в эксплуатацию

«Мы ждали этого 1,5 года с момента пожара. События тех дней сложно передать словами и невозможно забыть. Еще раз хочу сказать огромное спасибо всем, кто был в тот момент рядом, работал, не покладая рук, и тем, кто восстановил склад», — написала госпожа Ким.
Глава Wildberries подчеркнула, что Петербург является одним из лидеров по развитию малого и среднего бизнеса в России, поэтому было сделано все возможное, чтобы создать благоприятные условия для местных предпринимателей.
Бизнесмен добавила, что новый стратегически важный логистический объект обладает улучшенной инфраструктурой, которая отвечает всем стандартам безопасности и технологического отношения.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал о пожаре на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах. В январе 2024 года возгоранию присваивали повышенный номер сложности, огонь распространился на 70 тыс. кв. м. На складе находились 1200 человек, их удалось спасти.