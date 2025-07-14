Новый склад Wildberries в Шушарах получил разрешение на ввод в эксплуатацию

«Мы ждали этого 1,5 года с момента пожара. События тех дней сложно передать словами и невозможно забыть. Еще раз хочу сказать огромное спасибо всем, кто был в тот момент рядом, работал, не покладая рук, и тем, кто восстановил склад», — написала госпожа Ким.