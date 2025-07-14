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Кабмин спишет почти 43 млрд рублей бюджетных кредитов 25 регионам

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство России спишет около 43 млрд рублей долга по бюджетным кредитам 25 субъектам РФ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня спишем такие займы (бюджетные кредиты — прим. ТАСС) 25 российским субъектам почти на 43 млрд рублей», — сказал глава кабмина.

Он пояснил, что оставшиеся в регионах средства помогут ускорить решение проблем граждан, что положительно скажется на динамике как региональной, так и федеральной экономики, и, конечно, на социальной сфере.

«Представители Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны также смогут направить финансовое выполнение мастер-планов своих родов, в соответствии с поручением главы государства [Владимира Путина] о регионах с низкой бюджетной обеспеченностью на реализацию национальных проектов и мероприятий, которые связаны с проведением специальной военной операции», — подчеркнул Мишустин.

Президент России Владимир Путин в феврале инициировал новые меры поддержки для регионов — так, согласно нововведениям, по бюджетным кредитам можно списать задолженности на две трети, если высвобождаемые деньги пойдут на инвестиции или на инфраструктурные проекты.