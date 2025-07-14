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Судаку выделили 91 млн рублей на развитие города

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял решение о выделении дополнительного финансирования в размере 91 млн рублей на развитие Судака.

Об этом сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев.

По его информации, 60 млн рублей будут направлены на благоустройство придомовых территорий по адресам: улица Истрашкина, 15, улица Мичурина, 6 и улица Яблоневая, 7.

На эти же цели предусмотрена установка детских игровых площадок по улице Истрашкина, 9, в переулке Серный, 3, а также в кварталах Асрет и Ачиклар.

11 млн рублей выделено на обустройство 38 км уличного освещения по всему округу, что сделает улицы безопаснее и комфортнее для жителей.

Еще 20 млн рублей пойдут на комплексное благоустройство дополнительных придомовых территорий, которые наиболее нуждаются в обновлении. Детальный список этих объектов будет определен в ближайшее время.

Все запланированные работы предполагается реализовать до конца текущего года.