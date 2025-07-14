Правительство направит 2,5 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Правительство России направит более 2,5 миллиарда рублей на развитие центров экономического роста в дальневосточных регионах до 2027 года включительно, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
«Направим на текущий и ближайшие два года бюджетные ресурсы, которые позволят поддержать такие центры в Дальневосточном федеральном округе, в общей сложности — свыше 2,5 миллиардов рублей», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Он отметил, что эти средства позволят реализовать важнейшие мероприятия мастер-плана города Улан-Удэ, провести реконструкцию коммунальных объектов Благовещенска, модернизировать инфраструктуру территорий опережающего развития в Бурятии, Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Амурской областях. Кроме того, будут присоединены к инженерным сетям объекты жилищного строительства в рамках программы «Дальневосточный квартал» в Забайкалье.