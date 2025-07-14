Правительство направит 2,5 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока

«Направим на текущий и ближайшие два года бюджетные ресурсы, которые позволят поддержать такие центры в Дальневосточном федеральном округе, в общей сложности — свыше 2,5 миллиардов рублей», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.