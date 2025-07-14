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Электричку «Томск — Новосибирск» отменят навсегда

Старый маршрут заменят новым.

Источник: Om1 Новосибирск

Со 2 августа 2025 года начнет курсировать новый поезд, который свяжет Томск с Новокузнецком. Состав будет отправляться через день и предложит пассажирам плацкартные и купейные вагоны, включая специализированные для перевозки животных и маломобильных пассажиров. Об этом пишет tomsk.ru.

По информации Западно-Сибирского филиала ФПК, поезд из Новокузнецка будет прибывать в Томск в 05:25, а отправляться в Новосибирск в 06:35. В обратном направлении из Новосибирска состав прибудет в Томск в 22:13 с отправлением в 23:55.