Электричку «Томск — Новосибирск» отменят навсегда

Со 2 августа 2025 года начнет курсировать новый поезд, который свяжет Томск с Новокузнецком. Состав будет отправляться через день и предложит пассажирам плацкартные и купейные вагоны, включая специализированные для перевозки животных и маломобильных пассажиров. Об этом пишет tomsk.ru.
По информации Западно-Сибирского филиала ФПК, поезд из Новокузнецка будет прибывать в Томск в 05:25, а отправляться в Новосибирск в 06:35. В обратном направлении из Новосибирска состав прибудет в Томск в 22:13 с отправлением в 23:55.