Электричку «Томск — Новосибирск» отменят навсегда

По информации Западно-Сибирского филиала ФПК, поезд из Новокузнецка будет прибывать в Томск в 05:25, а отправляться в Новосибирск в 06:35. В обратном направлении из Новосибирска состав прибудет в Томск в 22:13 с отправлением в 23:55.