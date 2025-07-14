Строительство нового отделения БСМП Ростова оценили в 570 млн рублей

Кроме этого, в отделении оборудуют палаты интенсивной терапии противошоковую палату, операционную с предоперационной и наркозной, два изоляционно-диагностических бокса для инфекционных больных, а так же палату для краткосрочного наблюдения и помещение для пациентов с ментальными расстройствами.