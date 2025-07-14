Строительство нового отделения БСМП Ростова оценили в 570 млн рублей

От победителя торгов требуется не только поставка, но установка модульно-сборной конструкции, а также подключение здания к коммуникациям и ввод в эксплуатацию.
Согласно проекту договора, общая площадь здания составит около 1,5 тыс. кв. м, функциональная — не менее 1,3 тыс. кв. м. Помещения должны быть укомплектованы всем необходимым оборудованием: мебелью, системами связи, вентиляции, видеонаблюдения.
Проектом предусмотрено организация четырех входов для инвалидов. Внутри здания разместятся отделения для тяжелобольных, диагностические кабинеты, помещения для персонала и служебные зоны.
Кроме этого, в отделении оборудуют палаты интенсивной терапии противошоковую палату, операционную с предоперационной и наркозной, два изоляционно-диагностических бокса для инфекционных больных, а так же палату для краткосрочного наблюдения и помещение для пациентов с ментальными расстройствами.