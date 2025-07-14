В Перми на месте старого аэропорта возведут здание для пассажиров

Здание для обслуживания пассажиров построят на месте старого терминала аэропорта Большое Савино, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на Министерство транспорта Пермского края.
Как стало известно изданию, на участке планируется возведение дополнительного здания, которое будет использоваться для обслуживания пассажиров. Сейчас ведётся согласование концепции будущего объекта и подготовка технического задания для его проектирования.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в конце августа 2024 года рабочие начали демонтировать здания старого аэропорта. Долгое время было неизвестно, что будет на этой территории.