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Кабмин направит еще свыше 2,5 млрд рублей на развитие городской среды в ДФО

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство России направит в ближайшие два года дополнительно более 2,5 млрд рублей на программы развития городской среды в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). О решении кабмина сообщил его председатель Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Источник: РИА "Новости"

Как отметил премьер, правительство занимается формированием точек роста Дальнего Востока, которые придадут динамику развитию региона в целом. «Направим на текущие ближайшие два года бюджетные ресурсы, которые позволят поддержать такие центры в Дальневосточном федеральном округе, в общей сложности свыше 2,5 млрд рублей», — анонсировал глава кабмина.

За счет этих средств, уточнил Мишустин, «будут реализованы важнейшие мероприятия мастер-плана города Улан-Удэ, проведена реконструкция коммунальных объектов Благовещенска, модернизирована структура территорий опережающего развития в Республике Бурятия, Забайкальском, Камчатском, Хабаровском краях, Еврейской автономной области и Амурской области».

«Также будут присоединены к инженерным сетям объекты жилищного строительства в рамках программы “Дальневосточный квартал” в Забайкалье», — отметил премьер.