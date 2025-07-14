Кабмин направит еще свыше 2,5 млрд рублей на развитие городской среды в ДФО

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство России направит в ближайшие два года дополнительно более 2,5 млрд рублей на программы развития городской среды в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). О решении кабмина сообщил его председатель Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.