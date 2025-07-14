Кабмин направит 15 млрд руб на создание модульных гостиниц

Субсидии будут предоставлены 55 регионам, инвестиционные проекты в которых были отобраны по результатам конкурса, проводимого Минэкономразвития. Там появится ещё свыше 10 тысяч мест для отдыха туристов.
«Средства господдержки будут направляться на финансовое обеспечение или возмещение затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения для туристов. При этом инвесторам на Дальнем Востоке, в Арктике и на Крайнем Севере разрешается использовать субсидии на возведение некапитальных средств размещения незаводского производства. Это связано с отдалённостью таких территорий от центров производства модульных конструкций и высокой стоимостью затрат на их доставку», — пояснили в правительстве.
Среди приоритетных направлений — реализация инвестиционных проектов в новых регионах и на территориях особых экономических зон туристско-рекреационного типа, строительство объектов вблизи автомобильных туристических маршрутов, проходящих по участкам федеральных дорог М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева», М-12 «Восток».
По словам Мишустина, в предыдущие три года 65 регионам на эти цели было выделено 20 миллиардов рублей, благодаря чему было построено около 13 тысяч номеров для туристов.
«Важно, чтобы реализация таких проектов велась в точно оговорённые сроки и они отвечали самым высоким требованиям в части безопасности и обеспечивали комфортные условия», — подчеркнул глава правительства.