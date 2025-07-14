Кабмин направит 15 млрд руб на создание модульных гостиниц

«Средства господдержки будут направляться на финансовое обеспечение или возмещение затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения для туристов. При этом инвесторам на Дальнем Востоке, в Арктике и на Крайнем Севере разрешается использовать субсидии на возведение некапитальных средств размещения незаводского производства. Это связано с отдалённостью таких территорий от центров производства модульных конструкций и высокой стоимостью затрат на их доставку», — пояснили в правительстве.