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Школьники Красноярска начали работать на крупнейших предприятиях города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала лета 70 подростков из Трудового отряда главы города (ТОГГ) приступили к работе в корпоративных бригадах на производственных площадках ведущих предприятий Красноярска.

Проект реализуется в рамках муниципально-частного партнерства администрации города и крупных корпораций региона, сообщает мэрия.

Первой к инициативе присоединилась компания РУСАЛ — один из крупнейших мировых производителей алюминия и глинозёма. На заводе трудотрядовцы занимаются озеленением, уборкой территории и созданием экотропы. За месяц ребята собрали более 45 мешков мусора и высадили 25 кустов сирени. Особое внимание в компании уделяется профориентации: школьники посещают производственные цеха, проходят экскурсии в учебные заведения, где готовят специалистов для отрасли.

С июля к проекту подключился Красцветмет. Корпоративная бригада из 10 подростков разрабатывает образовательные курсы по темам — от цифровой грамотности до охраны труда. Школьники учатся пользоваться нейросетями, создавать электронные презентации, работать с информацией и выступать публично. Итогом работы станет защита проектов перед экспертной комиссией и проведение полезных занятий для жителей города.

В августе к участию в программе подключится еще 20 подростков. Они станут вожатыми в пришкольных лагерях и займутся организацией досуга для младших школьников.

Добавим, всего летом 2025 года через ТОГГ будет трудоустроено около 3 тысяч подростков. Участники отряда занимаются благоустройством города, помогают пожилым людям и инвалидам, ухаживают за животными, шьют одежду для участников СВО, проводят экскурсии и участвуют в других социальных проектах.