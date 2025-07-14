Школьники Красноярска начали работать на крупнейших предприятиях города

Первой к инициативе присоединилась компания РУСАЛ — один из крупнейших мировых производителей алюминия и глинозёма. На заводе трудотрядовцы занимаются озеленением, уборкой территории и созданием экотропы. За месяц ребята собрали более 45 мешков мусора и высадили 25 кустов сирени. Особое внимание в компании уделяется профориентации: школьники посещают производственные цеха, проходят экскурсии в учебные заведения, где готовят специалистов для отрасли.