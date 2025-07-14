Долг 800 млн: тольяттинский «Трансхимсервис» признан банкротом

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО «Трансхимсервис» было учреждено в Тольятти в 2009 году. Компания зарегистрирована на ул. Ярославской, 12. Совладельцами ООО в равных долях выступают Денис Кириллов и Владимир Лукьянов. Уставный капитал «Трансхимсервиса» — 10 тыс руб., баланс — 275 млн рублей. Самым успешным годом в финансовом плане для компании стал 2021 — тогда она выручила 1,4 млрд руб., а чистая прибыль составила 7,5 млн рублей.