FT: инвесторы из США перезапустят зерновой терминал в Одессе

FT пишет, что администрация президента Украины помогла американским фондам взыскать долг в размере $95 млн с одесских предпринимателей, которые владели терминалом и не смогли выплатить кредиты. Утверждается, что они исказили информацию о зерне, которое должно было служить залогом по кредитам. В мае был арестован один из бизнесменов, Владимир Науменко, его обвинили в мошенничестве с кредитами. Сергей Гроза, партнер господина Науменко по группе GNT, которая брала кредиты в США, заявил СМИ, что дело было сфабриковано.