В Волгоградской области планируют установить новые пошлины для мигрантов

Чаще всего граждане других стран приезжают в Россию на заработки. Сейчас мигранты с паспортами невизовых государств получают патент, его средняя стоимость — 8−10 тысяч рублей в месяц.
Документ действует всего один год, после чего нужно получать новый. Граждане из визовых стран должны получить разрешение на работу в России.
В своем телеграм-канале Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил об обсуждении нового механизма контроля за мигрантами. Согласно одному из законопроектов, в России, в том числе в Волгоградской области, могут появиться дополнительные пошлины для мигрантов.
Планируется, что за выдачу или переоформление патента, а также за продление срока действия разрешения на работу иностранец должен будет заплатить 4200 рублей. Выдача дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений будет стоить 2100 рублей.
Среди других предлагаемых госпошлин для мигрантов:
- постановка на учет по месту пребывания;
- регистрация по месту жительства в стране;
- продление срока временного пребывания в Российской Федерации;
- совершение регистрационных действий, связанных с автомобилями и иными транспортными средствами.