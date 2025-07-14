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В Волгоградской области планируют установить новые пошлины для мигрантов

В России хотят ввести новые меры, которые увеличат в бюджет поступления и поможет снизить уровень нелегального притока иностранцев в РФ.

Источник: РИА "Новости"

Чаще всего граждане других стран приезжают в Россию на заработки. Сейчас мигранты с паспортами невизовых государств получают патент, его средняя стоимость — 8−10 тысяч рублей в месяц.

Документ действует всего один год, после чего нужно получать новый. Граждане из визовых стран должны получить разрешение на работу в России.

В своем телеграм-канале Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил об обсуждении нового механизма контроля за мигрантами. Согласно одному из законопроектов, в России, в том числе в Волгоградской области, могут появиться дополнительные пошлины для мигрантов.

Планируется, что за выдачу или переоформление патента, а также за продление срока действия разрешения на работу иностранец должен будет заплатить 4200 рублей. Выдача дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений будет стоить 2100 рублей.

Среди других предлагаемых госпошлин для мигрантов:

  • постановка на учет по месту пребывания;
  • регистрация по месту жительства в стране;
  • продление срока временного пребывания в Российской Федерации;
  • совершение регистрационных действий, связанных с автомобилями и иными транспортными средствами.

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