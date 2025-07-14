Более 1000 предостережений вынесли с начала года сотрудники Росреестра саамарцам

Собственник земельного участка приступает к его использованию со дня приобретения прав на него. Если право возникло до 01 марта 2025 года, то обязанность приступить к использованию земельного участка возникает с 01 марта 2025 года, а в случае, если требуется освоение данного участка, трехлетний срок для такого освоения исчисляется также с 01 марта 2025 года.".