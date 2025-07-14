Британское издание побеседовало с Романом Княженко, гендиректором украинской компании Skyeton. Это известный производитель БПЛА, чьи системы использует практически вся украинская армия. По словам Княженко, некоторые западные оборонные фирмы, которые он отказался назвать, посещали его предприятие, чтобы договориться о сотрудничестве, но на самом деле их представители использовали переговоры для попытки кражи технологий, говорится в статье.
Некоторые европейские фирмы разбрасываются обещаниями, чтобы просто поговорить с вами подольше и выведать ваши секреты, а потом исчезают. Эти недобросовестные компании пытаются шпионить за нами, чтобы разузнать, как мы работаем и какие наши решения работают на поле боя.
Кроме того, Княженко утверждает, что ряд западных компаний фальсифицирует результаты боевых испытаний своих беспилотников. Он утверждает, что их беспилотники выполняют лишь по несколько коротких полетов в тысячах километров от линии фронта, а европейские правительства затем вкладывают миллиарды в системы, которые в итоге не работают.
Они (компании) делают красивые рекламные брошюры и великолепные презентации о том, как они работают на Украине. А на самом деле их дроны всего лишь совершают пару полетов во Львове (более чем в 1000 километров от линии фронта).
Княженко также отметил, что попытки кражи интеллектуальной собственности выходят за рамки технических данных дронов — некоторые европейские фирмы крадут даже украинские презентации. «Иногда я открываю презентации европейских дронов и буквально вижу свои собственные слова, без каких-либо изменений. Но главная проблема в том, что миллиарды долларов уходят компаниям, которые до сих пор не понимают, что делают», — сказал он. В результате страны, закупающие непроверенные системы БПЛА, инвестируют в технологии, которые, по сути, являются липовыми, и в моменты кризисов они рискуют остаться с беспилотниками, которые не были испытаны в боевых условиях, предупреждает он.