The Telegraph: Европа крадет украинские технологии беспилотников

Княженко также отметил, что попытки кражи интеллектуальной собственности выходят за рамки технических данных дронов — некоторые европейские фирмы крадут даже украинские презентации. «Иногда я открываю презентации европейских дронов и буквально вижу свои собственные слова, без каких-либо изменений. Но главная проблема в том, что миллиарды долларов уходят компаниям, которые до сих пор не понимают, что делают», — сказал он. В результате страны, закупающие непроверенные системы БПЛА, инвестируют в технологии, которые, по сути, являются липовыми, и в моменты кризисов они рискуют остаться с беспилотниками, которые не были испытаны в боевых условиях, предупреждает он.