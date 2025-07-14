В Новосибирске планируют реконструировать площадь Калинина

Жители Новосибирска в социальных сетях подняли проблему провалившегося колодца на остановке «Площадь Калинина». Пользователь Александр Клачков обратился к администрации города с просьбой проверить ход устранения проблемы.
«Проверьте, пожалуйста, как устраняют проблему провалившегося колодца на остановке “Площадь Калинина”. В августе этого года будет пять лет провалу», — написал сибиряк.
Департамент дорожно-благоустроительного комплекса (ДДБК) мэрии Новосибирска ответил, что провал ликвидирован.
В ответе ДДБК также сообщается, что МКУ «УДС» заключило муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции «Площади Калинина», в границы планируемого благоустройства входит и территория, на которой находился провалившийся колодец.
В настоящее время ведётся разработка проектной документации. Выполнение строительно-монтажных работ станет возможным после завершения проектно-изыскательских работ и получения положительного заключения ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (либо иной уполномоченной организации, проводящей государственную экспертизу), а также после доведения до МКУ «УДС» лимитов бюджетных обязательств на выполнение данных работ.