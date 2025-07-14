Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске планируют реконструировать площадь Калинина

В настоящее время ведется разработка проектной документации.

Источник: Om1.ru

Жители Новосибирска в социальных сетях подняли проблему провалившегося колодца на остановке «Площадь Калинина». Пользователь Александр Клачков обратился к администрации города с просьбой проверить ход устранения проблемы.

«Проверьте, пожалуйста, как устраняют проблему провалившегося колодца на остановке “Площадь Калинина”. В августе этого года будет пять лет провалу», — написал сибиряк.

Департамент дорожно-благоустроительного комплекса (ДДБК) мэрии Новосибирска ответил, что провал ликвидирован.

В ответе ДДБК также сообщается, что МКУ «УДС» заключило муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции «Площади Калинина», в границы планируемого благоустройства входит и территория, на которой находился провалившийся колодец.

В настоящее время ведётся разработка проектной документации. Выполнение строительно-монтажных работ станет возможным после завершения проектно-изыскательских работ и получения положительного заключения ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (либо иной уполномоченной организации, проводящей государственную экспертизу), а также после доведения до МКУ «УДС» лимитов бюджетных обязательств на выполнение данных работ.