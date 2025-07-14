На берегу Усьвы в Пермском крае открылся новый кемпинг

На берегу реки в Усьве Пермского края открылся новый благоустроенный кемпинг. На его территории обустроено десять больших палаток на деревянных настилах. Их вместимость составляет до 24 человек. Основными посетителями кемпинга являются семейные пары и пары с детьми. Об этом рассказали в краевом министерстве по туризму.
Кемпинг находится на огороженном участке. Здесь есть парковка для автомобилей, а также благоустроенные туалеты, кухня и костровая зона. Кроме того, проведены все коммуникации. Для тех, кто хочет отдохнуть и сплавиться на каяках или сапах по реке, выдают профессиональное снаряжение для водных прогулок.
Авторы проекта — предприниматели и основатели турклуба ООО «Акватрейл» Анна и Александр Комковы. Реализация данного проекта проходила в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».