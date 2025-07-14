На берегу Усьвы в Пермском крае открылся новый кемпинг

Кемпинг находится на огороженном участке. Здесь есть парковка для автомобилей, а также благоустроенные туалеты, кухня и костровая зона. Кроме того, проведены все коммуникации. Для тех, кто хочет отдохнуть и сплавиться на каяках или сапах по реке, выдают профессиональное снаряжение для водных прогулок.