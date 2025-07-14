Строительство АЭС: Узбекистан и Венгрия обсуждают внедрение систем сухого охлаждения

Особое внимание уделили локализации производства на территории Узбекистана, в том числе путем создания совместного предприятия на базе свободной экономической зоны. Как отмечалось, это позволит не только повысить долю местного участия в реализации проекта, но и заложит основу для последующего промышленного развития в регионе.