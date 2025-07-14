Строительство АЭС: Узбекистан и Венгрия обсуждают внедрение систем сухого охлаждения

В рамках подготовки к реализации ключевого этапа строительства АЭС в Узбекистане проходят переговоры с участием представителей Агентства «Узатом», Министерства иностранных дел и торговли Венгрии, венгерских компаний MVM EGI Zrt., Pólus, OTP Bank Uzbekistan, а также российских АО «Атомстройэкспорт» и АО «Атомэнергопроект».
Одним из ключевых вопросов повестки стало обсуждение моделей взаимодействия по поставке и производству «сухих» градирен — критически важного оборудования для обеспечения надежной и эффективной работы станции.
Особое внимание уделили локализации производства на территории Узбекистана, в том числе путем создания совместного предприятия на базе свободной экономической зоны. Как отмечалось, это позволит не только повысить долю местного участия в реализации проекта, но и заложит основу для последующего промышленного развития в регионе.
Предметом обсуждения также стал кадровый вопрос. Венгерская компания MVM EGI Zrt. подтвердила готовность содействовать подготовке и переподготовке специалистов, в том числе за счет организации образовательных программ, прохождения стажировок и предоставления необходимых условий для обучения.
Стороны выразили уверенность, что развитие многоуровневого партнерства на основе прозрачности, технологической открытости и взаимной выгоды будет способствовать успешной реализации одного из крупнейших энергетических проектов в Центральной Азии.
Для справки: технология «сухой градирни» предусматривает отсутствие испарения воды в процессе охлаждения реактора. Снизить ее потребление позволяет использование воздухоохладителей.