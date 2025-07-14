«Казатомпром» договорился со Словакией о поставках урана

С подписанием данного меморандума мы делаем важный шаг к укреплению сотрудничества с нашими европейскими партнерами. Словакия является одной из стран, где атомная энергетика играет ключевую роль в обеспечении устойчивого энергоснабжения. Мы рассчитываем, что это соглашение послужит основой для выстраивания прочных и взаимовыгодных отношений между нашими компаниями.