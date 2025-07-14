«Казатомпром» договорился со Словакией о поставках урана

«Казатомпром» подписал меморандум с крупнейшим словацким производителем электроэнергии — компанией Slovenské elektrárne a.s. (SEAS) — о возможных поставках казахстанского урана в Словакию. Это первый официальный документ, подписанный между «Казатомпромом» и SEAS.
С подписанием данного меморандума мы делаем важный шаг к укреплению сотрудничества с нашими европейскими партнерами. Словакия является одной из стран, где атомная энергетика играет ключевую роль в обеспечении устойчивого энергоснабжения. Мы рассчитываем, что это соглашение послужит основой для выстраивания прочных и взаимовыгодных отношений между нашими компаниями.
Представитель SEAS также отметил, что сотрудничество с «Казатомпромом» может быть долгим и поможет словацкой компании диверсифицировать источники ядерного топлива. SEAS производит 70% всей электроэнергии в Словакии. У компании есть две атомные станции — АЭС «Богунице» и АЭС «Моховце», на которых функционируют пять реакторов.
Отметим, что основными странами, куда экспортируется казахстанское ядерное топливо, являются Китай, Россия, Канада, США, Франция. В 2024 году «Казатомпром» реализовал урана и другой продукции на 1,8 трлн тенге (годовой рост на 26,4%).