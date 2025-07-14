В Омске отменён режим повышенной готовности на территории аварийного дома

Однако суммы компенсаций не устроили всех жильцов. В то время как дом продолжал разрушаться, судебные разбирательства препятствовали его сносу. Работы по разрушению здания начались в октябре 2024 года, и для обеспечения безопасности в процессе сноса был введен режим повышенной готовности.