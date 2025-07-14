В Омске отменён режим повышенной готовности на территории аварийного дома

В Омске отменён режим повышенной готовности, который был введён 28 ноября 2024 года на территории, где был расположен дом № 53 по улице 20-го Партсъезда в Советском округе. Губернатор Виталий Хоценко подписал соответствующее распоряжение, информация о котором была опубликована на портале правовой информации.
Напомним, что дом № 53 по улице 20-го Партсъезда был признан аварийным в августе 2022 года после того, как одна из его стен обрушилась. Здание было ограждено забором, а жильцам назначены компенсационные выплаты за утраченные квартиры.
Однако суммы компенсаций не устроили всех жильцов. В то время как дом продолжал разрушаться, судебные разбирательства препятствовали его сносу. Работы по разрушению здания начались в октябре 2024 года, и для обеспечения безопасности в процессе сноса был введен режим повышенной готовности.