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В Новосибирске подорожали морковь, зеленый чай и кальмары

При этом подешевели яйца куриные, гречка и масло сливочное.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области по результатам июня 2025 года сильнее всего подорожали: морковь (на +20,4%), огурцы свежие (на +17,8%), свёкла столовая (на +13,5%), кальмары мороженые (на +6,9%), консервы рыбные в томатном соусе (на +3,9%), чай зеленый (на +6,5%), сухие супы в пакетах (на +4,8%), маргарин (на +3,7%), пиво (на +3,5%). Такие данные приводят аналитики Новосибирскстата.

При этом подешевели: яйца куриные (-4,9%), крупа гречневая-ядрица (-4,6%), вино игристое отечественное (-2,5%), масло сливочное (-2,2%), консервы овощные для детского питания (-2%).

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что стоимость минимального набора продуктов в Новосибирске достигла 8200 рублей. Цена потребительской корзины на месяц в регионе выросла на 13,7%.