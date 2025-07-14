В Новосибирске подорожали морковь, зеленый чай и кальмары

В Новосибирской области по результатам июня 2025 года сильнее всего подорожали: морковь (на +20,4%), огурцы свежие (на +17,8%), свёкла столовая (на +13,5%), кальмары мороженые (на +6,9%), консервы рыбные в томатном соусе (на +3,9%), чай зеленый (на +6,5%), сухие супы в пакетах (на +4,8%), маргарин (на +3,7%), пиво (на +3,5%). Такие данные приводят аналитики Новосибирскстата.