Свердловские власти подвели итоги Российско-Китайского ЭКСПО

В Екатеринбурге с 7 по 10 июля параллельно с промышленной выставкой проходило Российско-Китайское ЭКСПО. Свердловские власти подвели итоги масштабного мероприятия. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.
В бирже контактов участвовали 150 российских и китайских компаний. Это помогло найти свердловским предпринимателям бизнес-партнеров из китайских провинций.
— Ряд свердловских производителей с китайскими партнерами договорились проанализировать цены, сертификаты на продукцию, логистику и продолжить диалог для выхода на контракты, — сообщает ведомство.
В выставке участвовали промышленники из Китая, которые поставляют реагенты для горнодобывающей отрасли. Также предприниматели импортируют из России продукты для обогащения руды. Так, в ходе выставки им удалось установить контакты с холдингами в Свердловской области.