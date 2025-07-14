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Свердловские власти подвели итоги Российско-Китайского ЭКСПО

На Урале в бирже контактов приняли участие 150 российских и китайских компаний.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с 7 по 10 июля параллельно с промышленной выставкой проходило Российско-Китайское ЭКСПО. Свердловские власти подвели итоги масштабного мероприятия. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

В бирже контактов участвовали 150 российских и китайских компаний. Это помогло найти свердловским предпринимателям бизнес-партнеров из китайских провинций.

— Ряд свердловских производителей с китайскими партнерами договорились проанализировать цены, сертификаты на продукцию, логистику и продолжить диалог для выхода на контракты, — сообщает ведомство.

В выставке участвовали промышленники из Китая, которые поставляют реагенты для горнодобывающей отрасли. Также предприниматели импортируют из России продукты для обогащения руды. Так, в ходе выставки им удалось установить контакты с холдингами в Свердловской области.