Минимальный набор продуктов подорожал до 8358 рублей в Новосибирске

В Новосибирской области зафиксирован рост стоимости минимального набора продуктов питания. В июне 2025 года его цена достигла 8358,11 рубля, увеличившись на 1,4% по сравнению с маем и на 15,3% с начала года, сообщает Новосибирскстат.
Среди регионов Сибирского федерального округа самый дорогой набор отмечен в Красноярском крае — 9314 рублей (+16,9% с января). В Омске он оказался самым дешевым — 7197 рублей, но и там цены выросли на 18,4%. Наибольший рост за полгода зафиксирован в Томской области — 18,8% (8357,64 рубля).
В Новосибирской области основу минимального набора составили макаронные изделия (24,5%), овощи и фрукты (23,7%), молочная продукция (19,6%) и мясо (16,9%). Также в перечень вошли яйца, рыба, чай, сахар и кондитерские изделия.