Минимальный набор продуктов подорожал до 8358 рублей в Новосибирске

В Новосибирской области зафиксирован рост стоимости минимального набора продуктов питания. В июне 2025 года его цена достигла 8358,11 рубля, увеличившись на 1,4% по сравнению с маем и на 15,3% с начала года, сообщает Новосибирскстат.