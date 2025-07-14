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Владимир Аветисян снова стал учредителем трёх московских компаний

Соучредитель самарского холдинга «Волгопромгаз» Владимир Аветисян вновь указан в числе учредителей московских компаний: ООО «ЛИНИЯ-Э», «ЭЛЕКТЕХ» и «ПРОЭНЕРДЖИ».

Соучредитель самарского холдинга «Волгопромгаз» Владимир Аветисян вновь указан в числе учредителей московских компаний: ООО «ЛИНИЯ-Э», «ЭЛЕКТЕХ» и «ПРОЭНЕРДЖИ». Данные опубликованы в сервисе Rusprofile.

В апреле 2025 года Аветисян продал доли в этих компаниях:

40,9% в «ЛИНИИ-Э» и 27,78% в «ЭЛЕКТЕХ» — ООО «МСК-Сэк», 39,65% в «ПРОЭНЕРДЖИ» — ООО «ОЭС-Самараэнергосбыт».

Аналогичные сделки были совершены с тремя компаниями в Самаре.

Продажи совпали по времени с участием Аветисяна в арбитражном деле, связанном с экс-главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Суд арестовал имущество всех ответчиков на сумму более 5 млрд рублей.

Представитель бизнесмена заявил Волга Ньюс, что сделки готовились заранее, и юридических нарушений в них нет.

Ранее мы писали, что Правительство Самарской области начало разработку комплексного документа, который объединит Генеральный план Самары и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Смирнов также поделился фотографией соответствующего распоряжения.

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