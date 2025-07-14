Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарского адвоката отправили под домашний арест по делу о покушении на крупное мошенничество

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого в попытке мошенничества в особо крупном размере.

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого в попытке мошенничества в особо крупном размере. Как сообщили в региональном Следственном управлении СК России, речь идет о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, юрист оказывал правовую помощь обвиняемому по делу о мошенничестве. В процессе взаимодействия он пообещал поспособствовать смягчению наказания и потребовал за это 3 миллиона рублей. Однако, как установили следователи, никаких реальных возможностей влиять на судебное решение у него не было, и исполнять обещания он не намеревался.

Обвиняемый заподозрил недобросовестность адвоката и обратился в правоохранительные органы. В момент передачи денежных средств юриста задержали.

На данный момент суд удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 14 июля в аэропорту Курумоч у самолёта, который готовился к рейсу в Тобольск, обнаружились технические неполадки. Сработал датчик незакрытой двери.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.