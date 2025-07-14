Самарского адвоката отправили под домашний арест по делу о покушении на крупное мошенничество

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого в попытке мошенничества в особо крупном размере. Как сообщили в региональном Следственном управлении СК России, речь идет о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.
По версии следствия, юрист оказывал правовую помощь обвиняемому по делу о мошенничестве. В процессе взаимодействия он пообещал поспособствовать смягчению наказания и потребовал за это 3 миллиона рублей. Однако, как установили следователи, никаких реальных возможностей влиять на судебное решение у него не было, и исполнять обещания он не намеревался.
Обвиняемый заподозрил недобросовестность адвоката и обратился в правоохранительные органы. В момент передачи денежных средств юриста задержали.
На данный момент суд удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, 14 июля в аэропорту Курумоч у самолёта, который готовился к рейсу в Тобольск, обнаружились технические неполадки. Сработал датчик незакрытой двери.
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