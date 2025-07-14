Самарского адвоката отправили под домашний арест по делу о покушении на крупное мошенничество

По версии следствия, юрист оказывал правовую помощь обвиняемому по делу о мошенничестве. В процессе взаимодействия он пообещал поспособствовать смягчению наказания и потребовал за это 3 миллиона рублей. Однако, как установили следователи, никаких реальных возможностей влиять на судебное решение у него не было, и исполнять обещания он не намеревался.