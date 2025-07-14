МАРТ проверил рынки. Какие нарушения обнаружены

В результате выборочного изучения сведений о договорах администраций рынков с субъектами торговли выдано более 300 рекомендаций без внесения соответствующих данных в Торговый реестр. Мониторинги охватили ключевые торговые площадки в регионах, включая столичные рынки «Комаровский», «Тутэйшы», «Чижовский», «Малиновка», «Новый Лебяжий».
Выявлены такие нарушения, как продажа товаров с истекшим сроком годности, факты реализации плодоовощной продукции по завышенным ценам. Например, на рынке «Новый Лебяжий» некоторые предприниматели в январе — марте указывали в документах минимальные цены на огурцы и капусту (до Br1,82 и до Br0,74 за килограмм соответственно), а фактически продавали овощи дороже: огурцы — за Br7,28−8,61 (в зависимости от месяца), капусту белокочанную — за Br1,37.
МАРТ направил информацию администрациям рынков, а также облисполкомам, а по случаям сокрытия реальной выручки материалы переданы Министерству по налогам и сборам.
Также в ведомстве проинформировали, что готовится нормативный правовой акт, предусматривающий усиление ответственности администраций рынков и продавцов за нарушение требований законодательства.