МАРТ проверил рынки. Какие нарушения обнаружены

Выявлены такие нарушения, как продажа товаров с истекшим сроком годности, факты реализации плодоовощной продукции по завышенным ценам. Например, на рынке «Новый Лебяжий» некоторые предприниматели в январе — марте указывали в документах минимальные цены на огурцы и капусту (до Br1,82 и до Br0,74 за килограмм соответственно), а фактически продавали овощи дороже: огурцы — за Br7,28−8,61 (в зависимости от месяца), капусту белокочанную — за Br1,37.