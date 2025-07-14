Путину доложили о строительстве уникального объекта в Крыму

Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч «квадратов» откроется по поручению президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина». Он создается как «Умная клиника» и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями. Одновременно реабилитацию и лечение в центре смогут проходить 300 пациентов в возрасте от года до 18 лет. Лечение будет оказываться по 27 медицинским направлениям — от восстановления опорно-двигательный системы до заживления кожных покровов.