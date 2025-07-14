Беларусь в августе проведет замену трех выпусков евробондов

Отмечается, что 21 августа произойдет замена еврооблигаций с погашением 24 февраля 2026 года («Беларусь-2026») и 24 февраля 2031 года («Беларусь-2031»), а 28 августа — с погашением 28 февраля 2030 года («Беларусь-2030»).
Провести замену смогут только те владельцы евробондов, которые купили ценные бумаги до 26 июля 2024-го и обеспечат их блокировку на счетах Минфина. Им нужно направить необходимую информацию в депозитарий-нерезидент, а также заявку в Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг.
Минфин осенью минувшего года анонсировал начало исполнения обязательств по евробондам путем их замены на внутренние гособлигации. Первое замещение состоялось 27 декабря — выпуска евробондов «Беларусь-2027».
В июне 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщала, что на фоне западных санкций Беларусь столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики.
В результате власти страны решили в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в Беларусбанке счета, а также выработали иные схемы для выполнения своих обязательств перед инвесторами. Временные меры исполнения внешних государственных долговых обязательств предполагают, что владельцы еврооблигаций вправе получать выплаты с этого счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации.