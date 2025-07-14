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Трамп пригрозил вторичными 100-процентными пошлинами на товары из России

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости добиться украинского урегулирования за 50 дней. Иначе, подчеркнул Трамп, США введут вторичные «очень суровые» пошлины в отношении российских товаров в размере 100%.

Также 100-процетными пошлинами будут облагать товары торговых партнеров России, пообещал американский президент. Трансляция его речи велась на Youtube-канале Fox News.

На прошлой неделе Дональд Трамп говорил, что может поддержать законопроект о новых санкциях против России. Документ вводит вторичные ограничения против торговых партнеров Москвы, включая 500-процентные пошлины на импорт из стран, покупающих российские нефть, газ и уран.

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