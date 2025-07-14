Трамп пригрозил вторичными 100-процентными пошлинами на товары из России

Также 100-процетными пошлинами будут облагать товары торговых партнеров России, пообещал американский президент. Трансляция его речи велась на Youtube-канале Fox News.
На прошлой неделе Дональд Трамп говорил, что может поддержать законопроект о новых санкциях против России. Документ вводит вторичные ограничения против торговых партнеров Москвы, включая 500-процентные пошлины на импорт из стран, покупающих российские нефть, газ и уран.
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