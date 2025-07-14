Охлаждение или рецессия: что ждет российскую экономику во втором полугодии 2025-го

То, что российская экономика снизила темпы своего роста, уже ни у кого не вызывает сомнений. Какие уж тут сомнения, если даже официальная статистика от Росстата однозначно свидетельствует об этом. Так, по итогам I квартала 2025 года рост ВВП составил 1,4%, в то время как по итогам 2024 года был рост на 4,3%. Если сравнивать с предыдущим кварталом (последним кварталом 2024 года, когда был плюс 4,5%) или в годовом сравнении (в I квартале 2024-го рост на 5,4%), то падение темпов роста экономики вообще уже в разах можно мерить. Однако не будем раньше времени впадать в уныние, ведь положительные темпы роста все-таки пока сохраняются. Но при этом встает естественный вопрос: а дальше что?