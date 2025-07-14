Российский рынок акций ускорил рост до 2,5% после слов Трампа об Украине

Рынок акций РФ по итогам торгов в понедельник усилил рост до 2,5% по главному индексу после сегодняшних заявлений американского лидера Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Так, рублевый индекс Московской биржи к 18.26 мск показывал рост на 2,63%, до 2711,47 пункта. Кроме того, по итогам торгов индекс РТС составил 1090,96 пункта (+2,1%).
Напомним, ранее сегодня глава Белого дома выразил готовность ввести вторичные пошлины в размере 100% в отношении России, если в течение 50 дней не удастся достичь договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.
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