Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский рынок акций ускорил рост до 2,5% после слов Трампа об Украине

Так, рублевый индекс Московской биржи к 18.26 мск показывал рост на 2,63%, до 2711,47 пункта.

Источник: Аргументы и факты

Рынок акций РФ по итогам торгов в понедельник усилил рост до 2,5% по главному индексу после сегодняшних заявлений американского лидера Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, рублевый индекс Московской биржи к 18.26 мск показывал рост на 2,63%, до 2711,47 пункта. Кроме того, по итогам торгов индекс РТС составил 1090,96 пункта (+2,1%).

Напомним, ранее сегодня глава Белого дома выразил готовность ввести вторичные пошлины в размере 100% в отношении России, если в течение 50 дней не удастся достичь договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше