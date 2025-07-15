В Академическом районе Екатеринбурга завершился второй этап возведения развязки

Кроме того, специалисты проверили работу светофоров на ближайших перекрестках. Выяснилось, что длительность зеленого сигнала настроена правильно с учетом количества машин на дороге. Также на перекрестках с улицей Вильгельма де Геннина светофоры работают в 12 разных режимах, учитывая движение транспортных и пешеходных потоков в разных направлениях.