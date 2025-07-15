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В Академическом районе Екатеринбурга завершился второй этап возведения развязки

В Академическом районе Екатеринбурга продолжается строительство развязки.

Источник: Комсомольская правда

В Академическом районе Екатеринбурга завершен второй этап строительства развязки. Речь идет об участке, расположенном в районе пересечения Объездной дороги, улицы Вильгельма де Геннина и улицы Серафимы Дерябиной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На данный момент напрямую были соединены улицы Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной. В ходе третьего этапа планируется возвести транспортную эстакаду по Объездные автодороги. Это позволит убрать пересечение транзитных машин и изменить схему движения.

Кроме того, специалисты проверили работу светофоров на ближайших перекрестках. Выяснилось, что длительность зеленого сигнала настроена правильно с учетом количества машин на дороге. Также на перекрестках с улицей Вильгельма де Геннина светофоры работают в 12 разных режимах, учитывая движение транспортных и пешеходных потоков в разных направлениях.