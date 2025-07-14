Политолог рассказал, как новые пошлины Трампа могут сказаться на России

Новые Трампа имеют два направления.
В настоящее время торговля России с США почти остановлена, поэтому новые пошлины могут быть направлены скорее на то, чтобы полностью закрыть эту торговлю. А 500-процентные пошлины на торговых партнеров РФ приведут к катастрофе для мировой экономики. Об этом заявил политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев в беседе с URA.RU.
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«У нас очень небольшая сейчас, довольно крохотная торговля со Штатами, но там ведь имеются ввиду два направления этих санкций. Первое — это полностью закрыть торговлю с Россией, ну и здесь оказывается давление не только на нефть, но и на уран, который поставляется США», — заявил Андрей Суздальцев, добавив, что торговля РФ и США сейчас практически полностью остановлена, а поставки урана — это небольшие суммы.
Вторым же направлением является введение 500-процентных пошлин на торговых партнеров России, подчеркнул политолог. То есть, если страна покупает российскую нефть, то ее товары, поставляемые в США, будут облагаться соответствующими пошлинами. При этом если страна даже торгует с Россией, но при этом торгует, помогает, содействует Украине, то против нее такие пошлины не вводятся.
По словам Суздальцева, такие санкции для российского экспорта фактически будут означать прекращение Россией продажи своих углеводородов на мировой арене. Это, в свою очередь, гарантирует скачок цен на нефть за 200 долларов за баррель, что станет катастрофой для мировой экономики. Именно это стало причиной, по которой Трамп холодно встретил проект сенатора Линдси Грэма (признан в РФ террористом и экстремистом) о введении 500% пошлин. «Изолировать Россию и ее объективное влияние на рынки, в том числе — углеводородов, невозможно», — заключил Суздальцев.