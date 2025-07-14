Политолог рассказал, как новые пошлины Трампа могут сказаться на России

«У нас очень небольшая сейчас, довольно крохотная торговля со Штатами, но там ведь имеются ввиду два направления этих санкций. Первое — это полностью закрыть торговлю с Россией, ну и здесь оказывается давление не только на нефть, но и на уран, который поставляется США», — заявил Андрей Суздальцев, добавив, что торговля РФ и США сейчас практически полностью остановлена, а поставки урана — это небольшие суммы.