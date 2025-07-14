Индекс Мосбиржи вырос на фоне угроз Трампа о жестких пошлинах на товары из РФ

Индекс Мосбиржи вырос после заявлений Трампа.
Индекс Московской биржи по итогам торгов 14 июля 2025 года вырос почти на три процента. Ранее президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес России.
Индекс Мосбиржи вырос на 2,73% и достиг отметки 2714,14 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Ранее 14 июля Трамп пригрозил России 100-процентными вторичными пошлинами в том случае, если прогресс по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнут в ближайшие 50 дней.
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