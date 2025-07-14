Индекс Мосбиржи вырос на фоне угроз Трампа о жестких пошлинах на товары из РФ

Индекс Мосбиржи вырос на 2,73% и достиг отметки 2714,14 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Ранее 14 июля Трамп пригрозил России 100-процентными вторичными пошлинами в том случае, если прогресс по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнут в ближайшие 50 дней.